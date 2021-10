Todo relatos teniendo sexo en el trabajo

Impresionante todo relatos erótico

Tengo una colega que me ha ofrecido constantemente su compañía buscando mi confianza, de la forma tan incondicional en que me la ofrece. En cualquier caso, me ha sido difícil responder ante un pequeño detalle que me hace sentir traicionero e infiel a él: tiene una esposa totalmente impresionante, con un cuerpo escultural, con unas disposiciones finísimas, con unas tetas que envidian las distintas señoras, a pesar de que son demasiado grandes para mi gusto, y un culo, por Dios, qué culo, que sólo con verlo se me pone dura la polla.

Como todo relatos el erotismo es fundamental. Esa señora me seduce, me oprime, me esclaviza, me interesa, y a pesar de que nunca se lo he comunicado de ninguna manera, mi corazón me hace sentir remordimientos con Tato mi cómplice, en razón de que cada vez que la veo se me encienden las ansias de follarla. Además de todo lo demás, no soy apático con respecto a ella, y la verdad es que cada vez que tiene la oportunidad se me insinúa, y tengo la inclinación de que es completamente consciente de la respuesta que crea en mí.

Le encanta recibirme en su casa, y continuamente busca un motivo para llevarme, lo que termina siendo una aflicción para mí ante la incómoda circunstancia que se crea con Daniela, que así se llama. Uno de esos días coordinó una reunión en su casa con diferentes compañeros, nos tomamos unas copas y Daniela se mostró especialmente indecorosa conmigo, se retorcía provocativamente, se retorcía con cualquier declaración de arrepentimiento para mostrar su trasero ante mi cara, se acercaba a rozarme con sus tetas, y esto me tenía muy caliente. Este todo relatos me está poniendo caliente.

En un momento dado, profesando el tambaleo, se dejó caer sentada en mi borde apretando su culo sobre mi verga generalmente saliente, derramando la bebida que estaba agarrando sobre mí. Entonces, en ese momento, al intentar levantarse puso su mano sobre mi pene erecto, presionándolo con rabia. Se levantó, se disculpó y me pidió que confesara todo mi traje. Me tomó de la mano y me levanté para seguirla, realmente incómodo a la vista de la expresión de todos los que sin duda vieron el bulto en mi ingle. Solo recuerdo que con una escort nunca tuve tanto placer como esta vez.

Me llevó al baño y tras cerrar la entrada, con gran rapidez me desabrochó los vaqueros y me los bajó hasta las rodillas con la ropa puesta, dejando al descubierto mi parte erecta, que rápidamente cogió y se llevó a la boca, dándome una caricia sensual tan profunda y sabrosa que no aguanté más de dos minutos antes de disparar mis líquidos como petardos a su garganta, que engulló con asombrosa pericia hasta dejar mi pene impoluto y sin fuerzas. Ya todo relatos se está poniendo a modo de XXX.

Con la misma rapidez con la que me desnudó, volvió a meterme los vaqueros en el sitio adecuado. Al permanecer cerca de mí, la abracé, poniendo mis manos en su impecable trasero y tirando de su cuerpo contra mí mientras le decía al oído:

Gracias por el deleite que me acabas de dar, sin embargo lo que verdaderamente necesito es participar de tu trasero; a lo que ella respondió: un momento papi, todo en ahora es el momento ideal, te garantizo que lo tendrás, sin embargo cuando estés preparada para satisfacer mis condiciones; y prontamente se dio vuelta y desapareció por la entrada del baño, dejándome sin conseguir lo que insinuaba.

Me quedé allí mientras bajaba la velocidad para descansar y ordenaba una parte del alcohol derramado en mi traje.

En el momento en que volví a la sala de estar, Tato me echó una mirada perversa y dijo Me he dado cuenta de que te gusta mi media naranja en este todo relatos; y antes de que pudiera expresar una palabra añadió: tranquilo, es regular, desde que la vi interesantemente me fui de rositas por ella y ese culo ha sido mi ruina desde ese momento.

Me sentí excesivamente molesto e incómodo de tal manera que en la principal oportunidad busqué una razón para irme, me avergoncé a esta altura de todo relatos. En el momento en que Daniela se despidió, ante su media naranja, me entregó un paquete diciendo: ya que no te quedaste para el postre, te presioné un corte decente de pastel para que lo apreciaras en casa.

Cuando volví a casa y destapé el recipiente que me había dado, me quedé excepcionalmente asombrado al descubrir, en lugar de tarta, un surtido de falos de diversos grosores, unidos a un bote de crema de engrasar, con una nota que decía: puedes hacer con mi culo lo que quieras, el día que yo pueda participar en el tuyo con mis juguetes, no llegues tarde papá. Me sentí furioso, prácticamente indignado y pensé: está loca; esa señora está loca.

Después de acostarme, no pude cabecear recordando lo ocurrido, recordando la vibración de su culo en mi polla, mis manos en su culo y mi verga entre su boca. Cuando todo relatos era asi de excitante me enloqueció.

Me encendí de deseo y no pude calmarme, hasta el punto de sentir que es difícil recuperarse en el caso de que no haya hecho mío ese culo celestial. Entonces, en ese momento, reevalué la proposición, reclamé el caso, pero de nuevo me quedé desconcertado al ver el tipo de esas curiosidades de todo relatos xxx: las más delgadas tendrían unos dos centímetros de ancho y las más gruesas unos seis centímetros. ¿Cómo es posible que ese esfínter trasero me produjera tal excitación?.