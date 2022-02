Giselle Montes actriz porno mexicana en una entrevista hot

En el momento en que empecé a dirigir las reuniones, sólo un nombre sonaba entre las tareas de Fogardo: Giselle Montes, y no fue una gran sorpresa ya que era la soberana sin corona del panorama de la mejor estrella de la pornografía mexicana y uno de los temas más conmovedores de Google look. Sin duda, la tapatía de Giselle Montes lo ha dado todo en el cojín de dormir y por eso hoy les presentamos una reunión muy esperada. Bienvenidos Giselle Montes y muchas gracias por la reunión.

¿Cómo pudiste empezar en la pornografía?

Empecé hace más de dos años y fue gracias a Alex y Mia María. Yo era un artista en una mesa de baile, Alex me aconsejó en caso de que necesitara hacer una proyección y no lo reconsideré. Hice la proyección, les revelé que no me gustaría follar, simplemente una lesbiana y dibujar a Alex. En ese momento me tomó alrededor de tres semanas para establecerme con Alex, sobre la base de que no nos coordinamos.

¿Cuántos años dirías que tienes?

21

¿De dónde eres?

De Guadalajara.

¿Cómo estás cuidando tu relación poliamorosa con Alex y Mia?

Fue problemática, a la luz del hecho de que son varias reflexiones y métodos de vida respectivamente. Con el tiempo te acostumbras a ello.

En el estudio del mejor animador de pornografía mexicana ganaste con el 26,96% de los votos, muy por delante de tus adversarios. ¿Qué opina usted?

De hecho, se siente decente, es la gratitud a los fans y a los individuos que me han apoyado lo que he desarrollado. Doy todo lo que soy, todo lo que puedo. Muchas gracias por decidir a favor de mí, por proceder a aceptar, a cada uno de los individuos que verdaderamente votaron, gracias, ya que la gratitud a ellos soy lo que soy.

¿Cuáles son sus objetivos dentro del negocio?

Considerando todo, desarrollar, trabajar con organizaciones de creación más globales, probablemente llegaré a Brazzers, me doy cuenta de que estaré allí y en Playboy. En mi vida, probablemente renunciaré como un increíble administrador de dinero y un notable animador.

¿Con qué artistas globales querrías grabar?

Con uno que ya he hecho. Era Jordi «El Niño Polla», otro de mis sueños es Chris Diamond y Johnny Sins.

¿Qué artistas conocidos respeta en el negocio?

Uno de ellos es Aletta Ocean, ufff mamacita. La segunda es Sasha Gray, a pesar de que ha renunciado, y la tercera es Mia Marin.

¿Qué tal si jugamos a follar, casarse, asesinar… De los que acabas de decir, necesitas casarte con uno, follar con otro y ejecutar a otro. ¿A quién eliges?

Me caso con Chris Diamond, me acuesto con Jordi «el chico de la polla», y mato a Johnny Sins.

¿No debería decirse algo sobre los artistas?

Me casé con Mia, maté a Sasha y me tiré a Aletta.

Hemos visto que tienes algunas escenas en el extranjero, aunque sean las menos importantes. ¿Qué ha faltado para llegar a más organizaciones de creación y escenas globales?

Ha sido un resultado directo del tiempo, cuando hemos ido a Europa ha sido por 15 días o un mes, y no nos da suficiente. Cada escena tarda entre 8 y 10 horas en grabarse. En cualquier caso, en el caso de que dependiera de nosotros, grabaríamos mucho en el extranjero.

Además, con lo poco que hemos grabado, nos hemos dado a conocer.

Vimos tu escena en «First Anal Quest», con Robin Reid, ¿cómo podrías apreciarla?

Esa escena con Robin fue increíble, luché en un lugar, sin embargo fue por el motivo de que estaba aprensivo, ¡por Dios, el fuego del infierno! Aprecié mucho el trasero que hice con él, aparte de la forma en que tiene una gran polla, lo aprecias desde que se da cuenta de cómo follarte y tratarte.

No fue tu primera escena anal, ¿verdad?

Nooo, en absoluto.

¿Qué escena no has hecho y que podrías querer hacer?

Acabo de hacer una doble penetración, pero preferiría tener dos pollas en el culo o posiblemente tres. La verdad es que cuando estaba en Europa Robin necesitaba ponerse en contacto conmigo para el Porno Legal, lo que no fue práctico durante algún tiempo, pero confío en que podamos hacerlo pronto.

De esa atractiva figura con la que hablas, ¿cómo estás en tu tiempo extra?

No me importa salir, me gusta estar en casa, vivir con Alex, Mia y nuestra pequeña, que acabamos de tener. No prefiero salir de fiesta, soy en mayor grado un encerrado, comprendiendo los libros…

¿Cómo cambió tu vida desde que eres madre?

La vida cambia mucho, tienes más deberes, debes estar ahí para tu niña.

¿Qué se necesita para vencer a una dama como tú?

Es difícil derrotarme ya que soy una dama de fantasía y adorable. Debes ser extremadamente dulce y sentimental, más de 1,80 o 1,80 de altura, y ser meticulosa y melancólica. De la nada una carta, algo que me sorprenda.

¿Qué tan sexual diría que es, se ve como una ninfómana?

Soy increíblemente sexual, aprecio el sexo, me preguntan si aprecio cuando grabo una escena, y obviamente me encanta, lo aprecio y me interesa. El sexo es esencial para mí, se parece al 60% de mi ser.

¿Con qué número de hombres has estado en tu vida?

Uff, creo que entre 2.000 y 3.000 hombres.

¿También haces de acompañante?

No.

¿Cuál es la distinción entre el sexo en su vida privada y en una crónica?

Es completamente diferente, claramente aprecias ambos sexos, pero lo aprecias más en privado y con tu cómplice. Cambia la forma en que no estás ante una cámara, lo haces de la manera que necesitas.

Hemos visto algunas escenas de bukkakes y pandillas tuyas, ¿cómo fueron?

Primero fue un bukkake con 35 hombres, era poco común, prefería todo el semen de la mayoría de la gente, sólo dos de ellos sabían monstruoso, era la cosa horrible, pero todas las demás cosas eran aceptables.

El creampie era de 35 personas y en el agujero de la gloria era de 25 personas.

¿Tienes alguna restricción de algo que no te importa?

En un nivel fundamental no establezco puntos de corte, sin embargo puedo terminar estableciéndolos.

¿Hay alguna escena que no te importe?

En verdad. Hice una entrada doble con una enorme y necesaria cadencia para follar y me dolió.

¿Cuál es la clave para mantener las escenas de 11 horas y proceder como si nada hubiera ocurrido?

Descansar y beber agua. En el momento en que se ejecuta el sexo anal no se puede comer nada ya que puede hacer el procesamiento y salir descuidado. Esa es la razón por la que se hace un lavado 2 horas antes de hacer la escena de Butt-Centric.

¿Cuáles son tus posiciones número uno?

Me gusta estar en la parte superior, la postura del canino y como una idea de último momento.

¿Cómo pudiste manejar la escena en el Cañón del Sumidero?

Simplemente íbamos a tomar algunas fotos expuestas e inesperadamente Alex pensó en hacer una escena, todos nos calentamos y la tomamos. No pensamos que el video planeaba convertirse en una sensación de la web, hasta que descubrimos que el Cañón del Sumidero era uno de los milagros de México. En el momento en que nos demandaron, necesitábamos contactar con nuestro abogado que comenzó a hacer todo el trabajo administrativo. Al final retiraron la demanda, ya que por gratitud a la escena la industria turística del Cañón del Sumidero en Tuxtla se expandió.

¿Dónde está el siguiente punto dudoso en el que lo harán?

El Gran Cañón, jajaja…

¿Cuáles son sus estimaciones?

Juro que nunca me he estimado desde que me hice un procedimiento médico, sólo me doy cuenta de que tengo 36C y talla mediana y 1.53.

¿Qué es lo que más le gusta a los individuos de ti?

Es la manera en que comunico una vibración positiva, extremadamente optimista, excepcionalmente alegre, y verdaderamente mi trasero. Este es el tipo de persona que soy.

Cuando grabó para Mofos tenía sus tatuajes ocultos, ¿por qué?

Como son marcas, tengo el logo de Playboy y una cruz alterada.

¿Por qué una cruz transformada, dirías que eres medio siniestro?

Es porque soy la transgresión y la seducción de la gente, soy una maldad. En la remota posibilidad de que me conozcas, te hago pecar sin duda alguna. No hay nadie que se aleje de mí.

Además, el conejo de Playboy…

Uno de mis objetivos es estar en la revista.

¿Aprecias a Hugh Hefner?

Claramente, qué aptitud y perspicacia para tener un montón de viejas.

¿Habrías sido su conejita?

Sin considerar el panorama general.

Después de una grabación de 11 horas, ¿no te ves de color rosa?

No tengo problemas para engrasarme, me engraso una tonelada, pero llega un segundo después de 5 o 6 horas de follar, por si acaso me pongo rosa, y los aceites se deshacen de mis sensibilidades, de hecho lo aprecio, pero no es el equivalente.

¿Hay alguna superestrella que prefieras follar?

Anuel, solía acariciar sus melodías.

¿Tienes algún sueño que necesites satisfacer?

Tengo numerosos sueños, como estar con Aletta Ocean, estar con Chris Diamond, tener dos pollas en mi trasero. Para hacerlo en la carretera, ya lo he hecho antes.

¿Qué música te gusta?

Me encanta el reggaeton y el reggae.

¿Cuál es tu comida número uno?

Mole con pollo y arroz rojo.

¿Cuál es tu bebida número uno?

No bebo pop, siempre bebo mucha agua. Además, sólo en las reuniones familiares bebo bourbon.

¿Cuál podría ser tu cita número uno?

No me gustan los cafés poco convencionales, soy más bien un cocinero casero, podría querer una posada llena de flores y pasar toda la noche. Ya lo hice antes por Mia, ocupé su habitación y el vestíbulo con flores.

¿Saldrías con un ventilador, qué podría necesitar hacer?

En verdad, pero primero necesito que me guste, ser excesivamente adorable. Necesita salir con mis cómplices Alex y Mia en una doble cita. Ya que amas a la vaca, amas a los terneros.

¿Qué dijo tu familia cuando descubrieron que te estabas metiendo en la pornografía?

Fue difícil cuando mi madre empezó a ver grabaciones. Descubrió que mis primos le revelaron que su pequeña estaba haciendo grabaciones para adultos, y mi madre se puso muy furiosa, estaba desconcertada. Alex y Mia conversaron con ella, vio en qué estoy poniendo mi dinero, y que no estoy haciendo nada incorrecto. Le llevó unos 3 meses acostumbrarse a ello y ahora no le importa lo que digan los demás.

Con mi padre fue extraordinario, sólo tengo 4 meses que estoy haciendo admirablemente con él, sin embargo, para que fuera difícil conseguir grabaciones a través de Whatsapp. A causa de la joven que acabo de tener tuvimos correspondencia una vez más.

Es más, mis compañeros de hace tiempo me revelan que ahora que soy bien conocido ya no los recuerdo.

¿Alguna vez ha sido víctima de un entretenimiento pornográfico?

No, sin embargo en el caso de que ocurriera le aconsejaría que imaginara mi perspectiva, que lo que hago no es terrible para la sociedad.

¿Cómo manejaría a los individuos que la recuerdan en la ciudad? ¿Serías capaz de salir normalmente?

No toda la vida es como antes, es ideal para ser percibido, sin embargo ya no se puede salir en la cárcel. Actualmente haces tus reuniones privadas.

¿Qué es mejor, trabajar en una organización de creación o en Only Fans y ese tipo de etapas?

En las etapas autónomas, ya que una organización de creación te paga una suma específica y el resto se adaptan para ellos.

¿Qué cantidad obtiene un artista para trabajar en los medios de comunicación?

De 6 a 7 mil dólares por mes.

¿Qué le dirías a alguien que necesita meterse en la pornografía?

Cualquiera puede entrar en ella, pero es difícil. No me gusta abrir las piernas y entrar, es muy parecido a eso. Debes tener la disposición, la accesibilidad, el ansia, y la ciencia con los fans, comunicarte con la cámara, y la habilidad de follar. El comportamiento significa una tonelada.

¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de tratar con esto?

Considerando todas las cosas, me gusta reunir una variedad de tipos de individuos, de cada nación y ciudad a la que viajo, conociendo las convenciones y las diversas tradiciones. No me importa cuando damos un espectáculo en México, en algunos casos hay algunos que son excepcionalmente maleducados y te mordisquean. En el momento en que nos comunicamos en los espectáculos se energizan y nos mordisquean en la puchita (vagina).

¿Qué parte del mundo te gustaría ver?

Italia y el Coliseo Romano.

Después de haberte tirado a 3 mil hombres, ¿cuáles son los de la identidad que mejor lo hacen?

Los mexicanos se acuestan con ricos, los europeos con ricos y tienen enormes penes, pero están fríos, están secos.

¿Te gustan las vergas enormes?

Con Torbe, en el creampie, había una persona de color con una polla enorme sin embargo no tenía la menor idea de cómo follar. Ahora estoy con dos y no tienen la menor idea de cómo follar.

De los artistas con los que has estado, ¿quiénes son los mejores para follar?

Jordi folla con gusto.