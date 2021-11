Video porno anal gratis con Kenna James

Muy buen video porno anal con la hermosa Kenna James que publicó su primer anal a mediados del mes de agosto. De esta manera dando un giro a su carrera de lo más inesperado, y lo mejor que este video porno anal es gratis. Como ya conté en un post, Kenna entró en este sector con el firme propósito de rodar solo con compañeras y ser follada por el culo. Y durante años así fue, incluso llegó a replicar algún tuit. En el que dejaba entrever que a menos de que le pagasen un millón de dólares jamás rodaría con un hombre.

Video porno anal gratis

En esto que apareció por medio su ídolo de adolescencia, el actor James Deen y ahí empezó todo. Y lo mismo que reconoció que las escenas lésbicas están peor pagadas que las hetero. Su decisión de ampliar su lista de opciones con el anal va por el mismo camino.

La semana pasada fue publicada su segunda vez por atrás, una deliciosa escena de sexo anal. En una estrategia que fue la misma que la que hizo el año pasado Carolina Sweets. Es decir, primera vez en Tushy y regresar al poco tiempo en TushyRaw. No sé qué futuro le deparará a Kenna, pero a Carolina, no le sirvió de mucho. Este despliegue no funcionó, ya que aunque no está retirada ahora el nivel de escenas está bajo.

Sea como fuere, con un físico mas bien escaso y con un atractivo basado principalmente en su bello rostro. Su sonrisa angelical, desde luego que tiene su publico dentro del nicho de las escenas de estilo hetero. Que tampoco lo pierden aunque sea la escena con anal incluido. Y de propina un par de escenas recientes de esta preciosa rubia.